Inseguito anche dal medico Retroscena-Minzolini | dal Quirinale un pressing brutale su Mario Draghi

Giuseppe Conte, politicamente, ha i giorni contati. Lo pensano un po' tutti, maggioranza e opposizione. Il premier infatti si è fatto trovare impreparato di fronte alla seconda ondata da coronavirus. Per non parlare poi dei dpcm diffusi a reti unificate e in prime time (è l'accusa di Giorgia Meloni ndr). Gli stessi che sembrano voler scaricare la responsabilità sulle regioni. Motivi che fanno pensare alla necessità di un sostituto, qualcuno in grado di traghettare il Paese non solo fuori dall'emergenza sanitaria, ma soprattutto fuori da quella economica. E così la scelta non può che ricadere su Mario Draghi. L'ex presidente della Bce è il nome più gettonato: riesce a conciliare Pd, Cinque Stelle e anche Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

