Dopo il referendum, in Nuova Zelanda l'eutanasia diventa legale

Si sono rivolti al popolo e il popolo ha detto sì. L'eutanasia in Nuova Zelanda diventerà legale e con lei anche il cosiddetto 'suicidio assistito'. Dopo la consultazione popolare dello scorso 17 ottobre, lo stato Oceanico diventa il settimo Paese a livello mondiale in cui sarà consentita la morte assistita. Un evento storico che arriva al termine di un lungo percorso iniziato molti anni fa e culminato con la pubblicazione dell'esito della tornata referendaria sulla libera scelta.

I dati non sono ancora definitivi, ma lo scrutinio è quasi arrivato al termine e la distanza tra il Sì e il No al quesito ...

Lo ha deciso con un referendum vinto col 65 per cento dei voti ... I risultati ufficiali saranno resi noti fra una settimana dopo lo scrutinio dei voti “speciali”, cioè quelli che arrivano dagli ...

