Davide Barillari, ovvero il complottismo (a suon di bufale) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Errare è umano, perseverare è Barillari. Ancora una volta la bacheca social del consigliere regionale del Lazio si infarcisce di ipotesi di complotto condito da quel sapore amaro delle bufale andate a male. Già in passato abbiamo raccontato alcune narrazioni fuori dalla realtà provenienti dalla viva voce e dai profili Twitter e Facebook dell'ex pentastellato: dal sole che uccide il Covid (il Covid eh, non eventualmente il Sars-CoV-2), agli asintomatici che non sono contagiosi, fino alla confusione sull'obbligatorietà del vaccino anti-Covid disposta da Zingaretti (fatto non vero). E ora ha coinvolto alcuni cittadini nell'assurda corsa alle testimonianze per dimostrare come non ci sia alcuna emergenza ospedaliera in Italia, con immagini e filmati dai Pronto Soccorso di tutta Italia.

Muoiono 200 persone al giorno: a questo siamo arrivati ma la drammaticità di questo momento non frena Davide Barillari, ex M5s nel Consiglio Regionale del Lazio, dal mettersi dalla parte dei ...

