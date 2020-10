Covid, la Giunta regionale d'Abruzzo ha stanziato 27 min per il "Cura Abruzzo" (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'Aquila - La Giunta regionale ha stanziato 27 milioni di euro per la copertura dei provvedimenti previsti dalle leggi regionali 9 e 10, cosiddette "Cura Abruzzo". Con questa delibera la Giunta regionale garantisce la copertura finanziaria di quelle misure anti Covid adottate contro l'emergenza economica. Attraverso la riprogrammazione dei fondi effettuata si riuscirà a intervenire con altri sei milioni di euro a favore delle imprese per il rilancio dell'economia regionale. L'attenzione della Giunta va anche verso i lavoratori autonomi, i titolari di partita Iva, i B&B, e diversi altri settori che si vuole aiutare per far fronte a mancato introiti. Ci sono i sostegni per gli affitti degli ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'Aquila - Laha27 milioni di euro per la copertura dei provvedimenti previsti dalle leggi regionali 9 e 10, cosiddette "". Con questa delibera lagarantisce la copertura finanziaria di quelle misure antiadottate contro l'emergenza economica. Attraverso la riprogrammazione dei fondi effettuata si riuscirà a intervenire con altri sei milioni di euro a favore delle imprese per il rilancio dell'economia. L'attenzione dellava anche verso i lavoratori autonomi, i titolari di partita Iva, i B&B, e diversi altri settori che si vuole aiutare per far fronte a mancato introiti. Ci sono i sostegni per gli affitti degli ...

