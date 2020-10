Compleanno in un' area di sosta sull' A14 | la festa con 15 persone beffa il dpcm

(Di venerdì 30 ottobre 2020)diin n'diin A14 per aggirare i divieti del nuovo . Succede ad Acquaviva delle Fonti , in Puglia, dove un gruppo di 15ha pensato bene di organizzare un party in ...

GraziaAmelia : RT @rep_bari: Festa di famiglia nell'area di servizio: 15 persone al compleanno sulla A14 ad Acquaviva delle Fonti [di Cenzio Di Zanni] [ag… - GiovannaCalabr9 : Festa di famiglia nell'area di servizio: 15 persone al compleanno sulla A14 ad Acquaviva delle Fonti… - rep_bari : Festa di famiglia nell'area di servizio: 15 persone al compleanno sulla A14 ad Acquaviva delle Fonti [di Cenzio Di… - mosllerdd : RT @rep_bari: Festa di famiglia nell'area di servizio: 15 persone al compleanno sulla A14 ad Acquaviva delle Fonti [di Cenzio Di Zanni] [ag… - rep_bari : Festa di famiglia nell'area di servizio: 15 persone al compleanno sulla A14 ad Acquaviva delle Fonti [di Cenzio Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Compleanno area

Festa di compleanno in n'area di sosta in A14 per aggirare i divieti del nuovo dpcm. Succede ad Acquaviva delle Fonti, in Puglia, dove un gruppo di 15 persone ha pensato bene di organizzare un party ...Così 15 persone hanno aggirato la chiusura di bar e locali dopo le 18, e si sono ritrovate sulla A14 per 'soffiare le candeline' in barba al decreto ACQUAVIVA DELLE FONTI. L'idea era già un meme su ...