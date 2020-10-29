Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2020 ore 07:30 (Di giovedì 29 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 29 OTTOBRE 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRAN PARTE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E APPIA. RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRATA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA; PER CHI PERCORRE LA FLAMINIA FORTI RALLENTAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; INFINE, TRAFFICO IN AUMENTO SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA TRA VIA DELLA VACCARECCIA, POMEZIA NORD, E TRIGORIA VERSO ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LavoroLazio_com : Città metropolitana Roma, sopralluogo su strade provinciali. Zotta-Cald... - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 18:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-10-2020 -
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