Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 29 OTTOBREORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE IN GRAN PARTE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E APPIA. RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRATA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA; PER CHI PERCORRE LA FLAMINIA FORTI RALLENTAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; INFINE, TRAFFICO IN AUMENTO SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA TRA VIA DELLA VACCARECCIA, POMEZIA NORD, E TRIGORIA VERSO ...