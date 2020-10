Thor: Love and Thunder, la causa del cancro di Jane Foster sarà il Mjolnir? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il libro sull'MCU The Wakanda Files alimenterebbe una teoria secondo cui il Mjolnir potrebbe essere la causa della malattia di Jane Foster in Thor: Love & Thunder. Il Mjolnir potrebbe essere la causa del cancro di Jane Foster in Thor: Love & Thunder? Ad alimentare questa teoria sarebbero le informazioni sull'MCU contenute in The Wakanda Files, libro di recente pubblicazione che contiene alcuni retroscena sul Marvel Universe. Finora il personaggio di Jane Foster non ha mai avuto una vera occasione per mettersi in luce nell'MCU, ma con il ritorno di Natalie Portman in Thor: ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il libro sull'MCU The Wakanda Files alimenterebbe una teoria secondo cui ilpotrebbe essere ladella malattia diin. Ilpotrebbe essere ladeldiin? Ad alimentare questa teoria sarebbero le informazioni sull'MCU contenute in The Wakanda Files, libro di recente pubblicazione che contiene alcuni retroscena sul Marvel Universe. Finora il personaggio dinon ha mai avuto una vera occasione per mettersi in luce nell'MCU, ma con il ritorno di Natalie Portman in: ...

Finora il personaggio di Jane Foster non ha mai avuto una vera occasione per mettersi in luce nell'MCU, ma con il ritorno di Natalie Portman in Thor: Love and Thunder la situazione potrebbe cambiare.

