Sequel | Joe Dante produttore per un horror slasher tutto al femminile

Joe Dante regista di classici come Gremlins e L'ululato torna in veste di produttore per uno slasher tutto al femminile dal titolo Sequel. Il sito Bloody Disgusting riporta che il film sarà prodotto dalla Renfield Productions di Dante, diretto dall'attrice Danielle Harris alla sua terza regia e scritto dallo sceneggiatore James Moran. Il film è descritto come "una commedia dark…uno spettacolo spavaldo e spudorato guidato da un cast stellare di eroine che non fanno prigionieri e presentato da un schiera di filmmakers di alto livello". Danielle Harris è una "scream queen" che ha esordito nell'horror interpretando Jamie Lloyd, figlia di Laurie Strode e nipote di Michael Myers, nella saga ...

