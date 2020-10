Regione, Ciarambino vuole entrare in giunta con De Luca. Pioggia di insulti in chat: “Ha distrutto la Sanità” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Leale collaborazione, un governo di unità regionale”. Valeria Ciarambino, leader dei Cinque stelle in Consiglio regionale della Campania, spinge per entrare in giunta con il governatore Pd Vincenzo De Luca. L’ultima ammiccamento arriva oggi dalle pagine del Quotidiano del Sud. Ciarambino, già eletta vicepresidente del Consiglio regionale con i voti del Pd, offre a De Luca la collaborazione in una fase di emergenza in cambio di un governo di unità regionale. Tradotto: una giunta allargata alle forze di opposizioni. E una poltrona di assessore per la Ciarambino. Un’uscita che ha fatto scoppiare la rivolta tra gli attivisti: “Ma come? De Luca ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Leale collaborazione, un governo di unità regionale”. Valeria, leader dei Cinque stelle in Consiglio regionale della Campania, spinge perincon il governatore Pd Vincenzo De. L’ultima ammiccamento arriva oggi dalle pagine del Quotidiano del Sud., già eletta vicepresidente del Consiglio regionale con i voti del Pd, offre a Dela collaborazione in una fase di emergenza in cambio di un governo di unità regionale. Tradotto: unaallargata alle forze di opposizioni. E una poltrona di assessore per la. Un’uscita che ha fatto scoppiare la rivolta tra gli attivisti: “Ma come? De...

casertafocus : REGIONE – I commenti dopo il Consiglio, Cimmino: l’elezione di Oliviero premia il lavoro del Pd sui territorio. Mar… - zazoomblog : Regione Campania Ciarambino (M5S) vice presidente del Consiglio assieme a Raia (Pd) - #Regione #Campania… - canale58 : Regione - Oliviero nuovo presidente del Consiglio Regionale. Raia e Ciarambino vice - zazoomblog : M5S guerra contro Ciarambino per la linea pro De Luca: in arrivo poltrona in Regione - #guerra #contro #Ciarambino… -