Perché gli scacchi sono lo sport più violento di tutti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Quello degli scacchi è lo sport (sì, giocare a scacchi è uno sport riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale) più violento in circolazione. Sedersi davanti alla scacchiera significa accettare una seduta psicanalitica che indagherà il nostro lato più oscuro. È un viaggio doloroso e faticoso, che ci porterà a conoscere aspetti della nostra personalità che avremmo preferito non sapere. Senza quell'inutile spargimento di sudore, di botte e talvolta anche di sangue che caratterizza gran parte degli sport moderni; negli scacchi la tenuta mentale di chi gioca è sottoposta a un continuo bombardamento di emozioni, tra sensi di colpa e abissi in cui scivolare. «La regina ...

