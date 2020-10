Nasce il contratto giornalistico Uspi-Cisal

(Di giovedì 29 ottobre 2020)ilper i rapporti di lavoro subordinato instaurati nei settori della comunicazione e dell’informazione Un nuovoper la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale e on line e nazionale no profit. A sottoscriverlo sono state l’, ovvero l’Unione Stampa Periodica Italiana,… L'articolo Corriere Nazionale.

Il contratto nasce dall’esigenza di garantire sostenibilità e sviluppo ad un settore messo a dura prova dalla crisi economica e sanitaria – la pandemia da Coronavirus non molla la presa – nella quale ...Cisal e Uspi insieme per garantire sostenibilità e sviluppo al settore dell'editoria messo a dura prova dalla crisi economica e dall'emergenza sanitaria: è questo l'obiettivo del nuovo contratto per ...