L' aria condizionata può abbattere il virus del 99 | 6% | va raddoppiata la portata

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Raddoppiando ladell’all’interno di una stanza chiusa si abbatte la concentrazione delle particelle contaminate del 99,6%. Lo afferma uno studio basato su una simulazione in 3D del ‘viaggio’ delle goccioline emesse da un colpo di tosse realizzata dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con Ergon e la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), pubblicato su Environmental Research.I ricercatori hanno utilizzato strumenti di simulazione fluidodinamica computazionale per ricreare virtualmente la sala d’aspetto di un pronto soccorso pediatrico dotata di sistema di aerazione, con all’interno 6 bambini e 6 adulti senza mascherina, in cui è stato tracciato il comportamento delle goccioline e dell’aerosol nei 30 secondi successivi al colpo di tosse ...