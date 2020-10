GF Vip | De Blanck | confessione shock sull’ex marito della Ruta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La contessa ha fatto una rivelazione piccante su Amedeo Goria, exdi Maria Teresa che, lei dice, l’avrebbe corteggiata 40 anni fa. Ecco cosa è accaduto nella Casa dopo laPatrizia Deha anche aggiunto che poteva essersi persa qualcosa di importante viste la sue qualità a… letto. La, la Goria e la Orlando piegate in due. GF Vip, le confessioni su Amedeo Goria Articolo completo: GF Vip, Desull’exdal blog SoloDonna

trash_italiano : #GFVIP Patrizia De Blanck e la frase choc contro Tommaso Zorzi: il web chiede la squalifica - Radio105 : Ora non resta che attendere la decisione del GF... #PatriziaDeBlanck #TommasoZorzi #GFVIP #29ottobre #Radio105 - blogtivvu : #GFVip, Patrizia De Blanck sparla Tommaso Zorzi e lui la “sgama” e poi l’asfalta (VIDEO) - ishax114 : Petition · Patrizia De Blanck squalificata dal GF Vip · - Giulia20202020 : Buongiorno, scrivo da parte di molti telespettatori del Grande Fratello Vip 5. Siccome la redazione del Grande frat… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Blanck

Il popolo di Twitter è in rivolta, tutti gli utenti si sono attivati. E' stata creata una petizione per richiedere l'immediata squalifica dal Gf Vip ...Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck non ha problemi nell’esternare la propria antipatia nei riguardi di Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, utilizzando espressioni che, ovviamente, ...