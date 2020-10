Curcuma, cavoli e arance, niente alcol e caffeina: i consigli degli esperti per una dieta invernale anti-endometriosi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Più frutta, verdura, legumi, cereali, pesce e frutta secca. Meno carne, latticini, alcol, soia e dolci molto zuccherini. Per combattere l'endometriosi si può partire dalle scelte alimentari : una ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Più frutta, verdura, legumi, cereali, pesce e frutta secca. Meno carne, latticini,, soia e dolci molto zuccherini. Per combattere l'si può partire dalle scelte alimentari : una ...

