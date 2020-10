Condizionatori per quadri elettrici: una scelta strategica all’insegna dell’eccellenza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le imprese italiane sono alle prese con continui investimenti per migliorare la produttività e competere su scala globale. Per mantenere elevati gli standard di produzione bisogna disporre di personale qualificato e di macchinari di ultima generazione, sempre efficienti ed in funzione. Per garantire continuità lavorativa bisogna evitare il surriscaldamento dei quadri elettrici che è una delle principali cause di blocchi nella produzione. Questo è un problema comune in particolare nei mesi più caldi e può portare a conseguenze serie. Grazie ai Condizionatori per quadri elettrici le aziende hanno una soluzione semplice, accessibile ed efficace per mantenere i pannelli di controllo ed i quadri elettrici freddi, protetti e puliti ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le imprese italiane sono alle prese con continui investimenti per migliorare la produttività e competere su scala globale. Per mantenere elevati gli standard di produzione bisogna disporre di personale qualificato e di macchinari di ultima generazione, sempre efficienti ed in funzione. Per garantire continuità lavorativa bisogna evitare il surriscaldamento deiche è una delle principali cause di blocchi nella produzione. Questo è un problema comune in particolare nei mesi più caldi e può portare a conseguenze serie. Grazie aiperle aziende hanno una soluzione semplice, accessibile ed efficace per mantenere i pannelli di controllo ed ifreddi, protetti e puliti ...

Yujumuzh : @HuffPostItalia Ci avete fatto crepare dal freddo/caldo nei negozi per otto mesi. Perché dicevate che il CovidDI pr… - cliviaprofumi : Per la tua e la nostra sicurezza in tutti gli Store Clivia Profumi è stata effettuata la sanificazione dei condizio… - miglioreopinio1 : Controlla sotto per il prezzo >> - dvcaradonna : #Castelli alla fine propone di usare i condizionatori anche per il riscaldamento quando parla di misure anticicliche? - trevelyannn : @AcrossTheStars7 Stanno montando i condizionatori, ho approfittato della loro pausa caffè per L’EVASIONE -

Ultime Notizie dalla rete : Condizionatori per Impianto di trigenerazione e due condizionatori di precisione per Università di Bari Qualenergia.it Condizionatori per quadri elettrici: una scelta strategica all’insegna dell’eccellenza

Così l'aria condizionata accesa riduce il rischio di contagio dal virus

AGI - "Per la prima volta è stato documentato che il raddoppio della portata dell'aria condizionata (calcolata in metri cubi orari) all'interno di una stanza chiusa riduce la concentrazione delle part ...

