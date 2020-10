5 ecotokers creators che parlano di sostenibilità da seguire su TikTok

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Si chiamano ecotokers e ci parlano di sostenibilità. Dove? Ma su TikTok, naturalmente. Mi sono imbattuta in alcuni dei loro profili tra una coreografia e l’altra ed è inutile dirvi che mi hanno subito incuriosita. Perché? Semplice: questi creators (ognuno con le loro specificità) condividono tips per una vita più green, raccontano cosa significhi avere un’alimentazione plant based e ci mettono in guardia sugli effetti che il climate change sta avendo sul nostro pianeta. Hanno dato vita a una vera e propria community che si impegna a dimostrarci come bastino pochi accorgimenti per provare a essere più eco friendly. Insomma, guardando i loro video ho imparato un sacco di cose che non sapevo e ho preso spunto per ridurre i consumi e gli sprechi.