Juventus, Paratici: «Il nostro Dna ci impone di vincere sempre»

Fabio Paratici ha parlato prima di Juventus-Barcellona

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV prima della partita di Champions League contro il Barcellona. «Sarà una grandissima gara tra due club storici, due istituzioni del calcio. Ci aspettiamo una grande partita di Champions per onorare questa competizione. I giocatori della Juve hanno sempre la voglia di vincere, il nostro Dna ce lo impone. Non voglio vedere niente di diverso da ciò che vedo tutti i giorni. A Kiev abbiamo fatto una bella gara, una partita molto seria su cui costruire. Cercheremo di dar seguito a quella vittoria».

