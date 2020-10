Juve Barcellona 0-1 LIVE | Griezmann sfiora il raddoppio

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) All’Allianz Stadium il match tra, valido per la seconda giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Allianz Stadium,ntus esi affrontano nel match valido per la seconda giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 74′ Ammonito Cuadrado – Cuadrado entra in area e cade davanti a Lenglet: ammonito per simulazione 70′ Ammonito Demiral – Demiral atterra Messi: ammonito 69′ Occasione per Kulusevski – Morata serve Kulusevski, che ci prova: palla alta 62′ Tiro di Messi – Messi sorprende la difesa e tenta il tiro: palla che esce di ...