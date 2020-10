Incidente a Ferno, perde il controllo della moto: muore 35enne (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ferno, Varese,, 28 ottobre 2020 - Un uomo di 35 anni è morto nella tarda serata di ieri, a causa di una violenta caduta mentre era in sella alla sua motocicletta, a Ferno. A quanto emerso dai primi ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 ottobre 2020), Varese,, 28 ottobre 2020 - Un uomo di 35 anni è morto nella tarda serata di ieri, a causa di una violenta caduta mentre era in sella alla suacicletta, a. A quanto emerso dai primi ...

lorenteggio : Varese. Incidente a Ferno, deceduto 25enne dopo caduta in moto in via Trieste -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Ferno Ferno, drammatico incidente in via Trieste: muore motociclista di 35 anni malpensa24.it Incidente a Ferno, perde il controllo della moto: muore 35enne

Ferno (Varese), 28 ottobre 2020 - Un uomo di 35 anni è morto nella tarda serata di ieri, a causa di una violenta caduta mentre era in sella alla sua motocicletta, a Ferno. A quanto emerso dai primi ri ...

Incidente mortale a Ferno: la vittima è un 35enne di Carnago

FERNO - Incidente mortale a Ferno: la vittima è un 35enne residente a Carnago. Kamal Mourad Seif Remon ferno incidente vittima carnago ...

Ferno (Varese), 28 ottobre 2020 - Un uomo di 35 anni è morto nella tarda serata di ieri, a causa di una violenta caduta mentre era in sella alla sua motocicletta, a Ferno. A quanto emerso dai primi ri ...FERNO - Incidente mortale a Ferno: la vittima è un 35enne residente a Carnago. Kamal Mourad Seif Remon ferno incidente vittima carnago ...