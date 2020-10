Il Nord America spinge la trimestrale Fca, utili a 1,2 mld (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Fca ha chiuso il terzo trimestre 2020 con un utile netto di 1,205 miliardi di euro, in rialzo del 773% rispetto allo stesso periodo del 2019 quando si era registrata una perdita di 179 milioni. L’utile netto adjusted e’ pari a 1,53 miliardi, in aumento del 21% su anno. I ricavi netti sono scesi del … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Fca ha chiuso il terzo trimestre 2020 con un utile netto di 1,205 miliardi di euro, in rialzo del 773% rispetto allo stesso periodo del 2019 quando si era registrata una perdita di 179 milioni. L’utile netto adjusted e’ pari a 1,53 miliardi, in aumento del 21% su anno. I ricavi netti sono scesi del … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ItalyMFA : L'italiano è una lingua meravigliosa, patrimonio della nostra cultura ?? 20^#SLIM2020???? due mostre digitali… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il Nord America spinge la trimestrale Fca, utili a 1,2 mld: Fca ha chiuso il terzo trimestre 2020… - CalcioFinanza : Il Nord America spinge la trimestrale Fca, utili a 1,2 miliardi - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Meno 6 all’election day negli Stati Uniti. L’inviato del #Tg3 @margreco_tg3 in un sobborgo di Detroit, dove si trova la più gra… - ClydeGianni : RT @ErmannoKilgore: Covid: Usa, oltre 500.000 nuovi casi in una settimana, più di 73mila in 24 ore - Nord America - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Nord America Coronavirus, OMS: terapie intensive sotto stress in Europa e Nord America Teleborsa Il Nord America spinge la trimestrale Fca, utili a 1,2 mld

I risultati sono trainati soprattutto dall’ottima performance del gruppo in Nord America. Quelli conseguiti da Fca nel terzo trimestre sono “risultati record trainati dalla fenomenale performance del ...

Fca, Manley: Fenomenali performance in Nord America in III trim

Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...

I risultati sono trainati soprattutto dall’ottima performance del gruppo in Nord America. Quelli conseguiti da Fca nel terzo trimestre sono “risultati record trainati dalla fenomenale performance del ...Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...