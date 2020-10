Hyundai concept 45 EV, ecco la nuova auto per i più piccolini (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In principio erano a pedali, poi sono arrivate quelle a batteria. Le automobiline per bambini sono state il primo mezzo elettrico davvero di massa, e ora Hyundai punta ancora più in alto realizzandone ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In principio erano a pedali, poi sono arrivate quelle a batteria. Lemobiline per bambini sono state il primo mezzo elettrico davvero di massa, e orapunta ancora più in alto realizzandone ...

dinoadduci : Hyundai - Quando il prototipo diventa un giocattolo - VIDEO - skarrozzata : Hyundai Elevate Concept un esempio di auto del futuro che risolve problemi di accessibilità ma polivalente in diver… - motorionline : #Hyundai conquista tre #RedDot Award con i concept #Prophecy, 45 e #Neptune [FOTO] - Hyundai_Italia : #RedDotAward2020: Hyundai conquista il primo “Best of the Best” per l’innovativo concept EV #Prophecy. Premi anche… -