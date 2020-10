Confcommercio Napoli, Della Corte: Tutto fermo e la gente non compra più. Subito i ristori ai negozianti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Chiediamo che tutti i codici Ateco che hanno avuto una diminuzione del fatturato a ottobre e novembre abbiano i ristori. Li devono avere Subito”. Lo denuncia alla Dire Carla Della Corte, presidente di Confcommercio Napoli, annunciando che “la prossima settimana ci sarà una manifestazione che stiamo organizzando per il settore abbigliamento e altre categorie di negozi”. “I magazzini dei negozi di abbigliamento – dice Della Corte – sono pieni di materiale che a breve diventerà obsoleto. Si è bloccata la filiera Della ristorazione, i bar, i ricevimenti sono fermi. Il commercio è in ginocchio, non ci sono più occasioni per fare acquisti, la gente ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Chiediamo che tutti i codici Ateco che hanno avuto una diminuzione del fatturato a ottobre e novembre abbiano i. Li devono avere”. Lo denuncia alla Dire Carla, presidente di, annunciando che “la prossima settimana ci sarà una manifestazione che stiamo organizzando per il settore abbigliamento e altre categorie di negozi”. “I magazzini dei negozi di abbigliamento – dice– sono pieni di materiale che a breve diventerà obsoleto. Si è bloccata la filieraristorazione, i bar, i ricevimenti sono fermi. Il commercio è in ginocchio, non ci sono più occasioni per fare acquisti, la...

Napoli, 28 Ottobre – Hanno apparecchiato per terra, in strada, davanti alla sede della Regione Campania a Napoli e alle 11.30 è partito il flash mob in contemporanea con altre 20 città italiane: posat ...

