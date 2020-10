Calciomercato Milan | idea Mustafi per la difesa | è in scadenza con l’Arsenal

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) In Inghilterra ne sono sicuri. Ilsi mette sulle tracce di Shkodran, difensore centrale dell’Arsenal indi contratto il prossimo giugno. Maldini approfitta dell’incertezza in casa Gunners per lanciarsi all’assalto del tedesco caduto ormai ai margini del progetto di Arteta. A rilanciare l’indiscrezione di mercato ci ha pensato negli ultimi giorni il portale … L'articoloper la: è incon l’Arsenal