Approposito di debito | quello misurato dell’impronta ecologica

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dannazione, sai quando passa la storia e non t’accorgi. Giust’appunto l’Earth Overshoot Day,che indica il giorno nel quale l’umanità consuma interamente le risorse prodotte dal pianeta nell’intero anno. Quest’anno, a causa della crisi economica dovuta al lockdown, la data di inizio ufficiale del nostrocon il Pianeta risulta scaduta il 22 agosto; nel 2019 era stata il 29 luglio. Da quel dì e per il resto d’anno, il mondo userà più risorse di quelle che la Terra genera. La dannata misura viene calcolata per “impronta”, quell’indice statistico che confronta l’impiego umano delle risorse naturali con la capacità della Terra di rigenerarle; il costo insomma pagato dalla Terra per generare la ricchezza che si ritiene ...