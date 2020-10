“Abbiamo allentato le misure troppo presto e la seconda ondata del virus era prevedibile” | ammonisce la Leyen

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “In Europa stiamo assistendo alladella pandemia, e non sappiamo se questa sarà l’ultima”, evidentemente, “Dopo la primadella pandemia di corona, in Europa le strategie per l’uscita dal lockdown sono state in parterapide, e ledi contenimento sono state allentate”. E’ quanto affermato oggi da Ursula von Der, presidente della Commissione Europea, nell’ambito della conferenza stampa tenuta a Bruxelles. La: “Sarà un Natale diverso. Molto dipenderà dal nostro comportamento” Laha quindi tenuto a spiegare che “E’ anche ...