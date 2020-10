Torino, vetrine distrutte e manichini spogliati: il video del saccheggio a Gucci (Di martedì 27 ottobre 2020) Il video che sta girando in rete e ritrae quanto accaduto a Torino, dove durante la manifestazione contro il Dpcm che impone le chiusure anticipate per ristoranti e bar e il blocco di palestre, cinema e teatri. Durante i violenti scontri un gruppo di manifestanti ha distrutto le vetrine e saccheggiato i negozi. Qui quanto accade al negozio di Gucci. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilche sta girando in rete e ritrae quanto accaduto a, dove durante la manifestazione contro il Dpcm che impone le chiusure anticipate per ristoranti e bar e il blocco di palestre, cinema e teatri. Durante i violenti scontri un gruppo di manifestanti ha distrutto lee saccheggiato i negozi. Qui quanto accade al negozio di. L'articolo proviene da Nuova Società.

borghi_claudio : Ma voi dell'andate in piazza andate in piazza non li state vedendo quelli mandati dai soliti a scassare le vetrine?… - TgrPiemonte : Guerriglia nel centro di Torino contro il #Dpcm del governo. Ultras infiltrati tra i manifestanti. Distrutte divers… - RaiNews : Un gruppo di manifestanti a Torino ha distrutto le vetrine di alcuni negozi in via Roma e saccheggiato i locali. Pr… - BernardGuillot2 : RT @RadioSavana: Torino: delinquenti della galassia anarchica / centri sociali insieme ai delinquenti nordafricani devastano le vetrine e r… - cathyrissena : RT @RadioSavana: Torino: delinquenti della galassia anarchica / centri sociali insieme ai delinquenti nordafricani devastano le vetrine e r… -