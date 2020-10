Roma, la protesta dei commercianti: birra a terra in Piazza Trilussa (Di martedì 27 ottobre 2020) I commercianti del noto quartiere Trastevere a Roma hanno messo in piedi una protesta contro le chiusure anticipate Le proteste in Italia e nella Capitale proseguono, per fortuna all’insegna della pace. Stavolta i protagonisti sono stati i commercianti di Trastevere (uno dei fulcri della vita notturna di Roma) che nella celebre Piazza dedicata al poeta Romano Triulussa si sono lasciati andare ad un gesto a dir poco clamoroso. Hanno rovesciato in terra litri di birra scaduta ed invenduta a causa dei blocchi e dalle chiusure anticipate previste dal nuovo Dpcm. Già il coprifuoco notturno dalle 24 alle 5 aveva dato una bella “mazzata” a lavoratori del posto, che adesso vedono peggiorare ancor di ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) Idel noto quartiere Trastevere ahanno messo in piedi unacontro le chiusure anticipate Le proteste in Italia e nella Capitale proseguono, per fortuna all’insegna della pace. Stavolta i protagonisti sono stati idi Trastevere (uno dei fulcri della vita notturna di) che nella celebrededicata al poetano Triulussa si sono lasciati andare ad un gesto a dir poco clamoroso. Hanno rovesciato inlitri discaduta ed invenduta a causa dei blocchi e dalle chiusure anticipate previste dal nuovo Dpcm. Già il coprifuoco notturno dalle 24 alle 5 aveva dato una bella “mazzata” a lavoratori del posto, che adesso vedono peggiorare ancor di ...

Roma, 27 ott. (Adnkronos ... dovremmo dedicare a salvare vite e a portare in salvo il nostro Paese. La protesta legittima non diventi il pretesto per tattiche e strategie con altri fini. Nessuno ...

non tutti i commercianti hanno aderito alla protesta in piazza dei Mirti. L’adunata è stata convocata dopo una riunione operativa con i commercianti del quartiere (non tutti) che si è svolta ...

