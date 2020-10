In 90 a cena al ristorante per protesta contro il dpcm: "Non chiuderò mai". Irrompe la polizia (Di martedì 27 ottobre 2020) La polizia ha fatto irruzione intorno alle 20:30 in un ristorante di Pesaro, dove era stata organizzata via social una cena con 90 commensali in segno di protesta per l’ultimo dpcm che stabilisce la chiusura alle 18 di bar e ristoranti. All’arrivo della polizia nel locale, il ristoratore ha cercato di impedire l’accesso agli agenti, che sono poi entrati da una porta laterale, mentre la gente ha continuato a mangiare pizza, urlando e brindando: “unitevi a noi”. Il gestore ha di fatto garantito ai clienti la cena fino al dolce. “Potete arrestarmi - ha urlato - ma io non chiuderò mai”. L’irruzione è stata seguita in diretta social su un’emittente locale e su profili privati. Poco ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Laha fatto irruzione intorno alle 20:30 in undi Pesaro, dove era stata organizzata via social unacon 90 commensali in segno diper l’ultimoche stabilisce la chiusura alle 18 di bar e ristoranti. All’arrivo dellanel locale, il ristoratore ha cercato di impedire l’accesso agli agenti, che sono poi entrati da una porta laterale, mentre la gente ha continuato a mangiare pizza, urlando e brindando: “unitevi a noi”. Il gestore ha di fatto garantito ai clienti lafino al dolce. “Potete arrestarmi - ha urlato - ma io non; mai”. L’irruzione è stata seguita in diretta social su un’emittente locale e su profili privati. Poco ...

