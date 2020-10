Il Collegio 5 | ecco chi sono i 21 nuovi allievi

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il5 L’anno 1992 attende i 21 giovanidella quinta edizione de Il. Abbandonato ilSan Carlo Celana di Caprino Bergamasco, le gesta dei ragazzi avranno come sfondo il Convitto Nazionale Regina Margherita ad Anagni (Frosinone) e terranno compagnia ai telespettatori per otto puntate, raccontate dalla voce di Giancarlo Magalli. Conosciamo iprotagonisti, divisi in 10 ragazzi e 11 ragazze. Il5: i ragazzi Alessandro Andreini Alessandro Andreini arriva da San Giovanni in Marignano in provincia di Rimini ed ha 16 anni. Ama pescare, trascorrere le giornate in compagnia dei suoi amici ed ha un cagnolino che adora tantissimo. Prima dell’inizio del programma, su Instagram può contare su un seguito di più di 7.600 ...