Covid: raddoppiati contribuiti a fondo perduto e previsti più beneficiari (Di martedì 27 ottobre 2020) Andiamo a vedere nello specifico come funzionerà il bonus Covid per coloro che a causa delle restrizioni dovute al coronavirus vedranno dimezzati o azzerati i propri guadagni Euro (Pixabay)Il nuovo Dpcm emanato da Conte ha avuto delle forti ripercussioni sul sistema economico nazionale. Le chiusure totali ed anticipate hanno creato nuovamente dei forti problemi ai lavoratori che dovranno di nuovo sopperire ad una fase piuttosto delicata in cui dovranno stringere la cinghia. Il Premier però ha annunciato anche una serie di contributi a fondo perduto per coloro che si sono visti chiudere le attività e per i loro dipendenti rimasti nuovamente senza lavoro (in particolar modo per il settore del turismo, dello spettacolo e dello sport). È stato ribattezzato bonus Covid e stando ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid raddoppiati ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto,in 7 giorni raddoppiati contagi - Cronaca Agenzia ANSA Ecco il decreto Ristori: 5 mld a sostegno delle imprese più colpite dal Dpcm

Ci sarà anche una cassa integrazione prorogata e 'voucher spettacoli': le nuove misure annunciate in conferenza stampa dal premier Conte ...

Meno decessi per Covid ma la curva sale, 7 regioni in “codice rosso”

ROMA (ITALPRESS) – Decessi per Covid-19 ridotti in questo inizio di seconda ondata rispetto alla prima, il numero di decessi tra febbraio e marzo aumentava giornalmente del 4,6%, mentre tra settembre ...

