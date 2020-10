AMD acquista Xilinx | chiuso l’affare da 35 miliardi

Leggi su tuttotek

(Di martedì 27 ottobre 2020) AMD acquisisce, creando il leader del settore nell’elaborazione nel mondo dei datacenter ad aumentando in maniera immediata i margini di guadangno per il colosso di Sunnyvales Come già si vociferava, AMD ehanno annunciato oggi di aver siglato un accordo definitivo per AMD per l’acquisizione diin una transazione interamente azionaria valutata a 35di dollari. La combinazione creerà la principale azienda di elaborazione ad alte prestazioni del settore, ampliando in modo significativo l’ampiezza del portafoglio di prodotti e la clientela di AMD in diversi mercati in crescita in cuiè un leader affermato. Si prevede che la transazione accrescerà immediatamente i margini di AMD, l’EPS e la generazione di flussi di ...