"Volevo essere io a dirvelo", Gerry Scotti positivo al Covid: le sue condizioni. Un grossissimo guaio per Mediaset

La notizia era trapelata nella mattinata di lunedì 26 ottobre, rilanciata da Dagospia: "Un famosissimo conduttore Mediaset positivo al coronavirus", rilanciava Dago. Riserbo e mistero sul nome. Ma ad uscire allo scoperto è stato il diretto interessato, Gerry Scotti, che ha confermato la sua positività su Instagram con un breve messaggio. "Volevo essere io a dirvelo - ha premesso -: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento". Affetto a cui ovviamente si aggiunge la redazione di Libero. Gerry Scotti, insomma, ha il coronavirus, per ora non è stato necessario alcun ricovero. Un duro colpo per Mediaset, dato che ...

Ultime Notizie dalla rete : Volevo essere Raoul Bova: «Volevo essere un supereroe» Tv Sorrisi e Canzoni Panasonic SoundSlayer SC-HTB01EG Recensione: una soundbar per i gamer

D'altronde, si tratta di una nicchia ben precisa: coloro che non vogliono utilizzare cuffie ... la SoundSlayer è la rapidità con cui può essere configurata. La presenza del Bluetooth permette ...

Dpcm, commercianti vogliono scendere in piazza: "Alle 18 protestiamo per dire no alla chiusura"

In piazza per dire "no" alla chiusura dei locali alle 18. Una protesta pacifica contro il Dpcm entrato in vigore oggi. La stanno organizzando i commercianti a San Salvo. "L'appuntamento è per oggi, al ...

In piazza per dire "no" alla chiusura dei locali alle 18. Una protesta pacifica contro il Dpcm entrato in vigore oggi. La stanno organizzando i commercianti a San Salvo. "L'appuntamento è per oggi, al ...