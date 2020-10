Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 26 OTTOBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’-NAPOLI, A CAUSA DI INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA LA CIRCONE E’ RALLENTATA NEI PRESSI DI SALERNO, CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD ...