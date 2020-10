Proteste a Napoli: «Non vogliamo morire né di Covid né di fame» (Di martedì 27 ottobre 2020) La polizia in assetto antisommossa ai lati di piazza del Plebiscito per impedire al flash mob di trasformarsi in corteo diretto verso la sede della regione Campania, a Santa Lucia. Nuova protesta a Napoli ieri pomeriggio: davanti Palazzo reale c’era lo spaccato di città che sta scivolando verso la povertà. «Basta spese militari. Se ci chiudi ci paghi» recitava uno degli striscioni. Maria Rosaria gestisce con il marito un bar alla Pignasecca, rione popolare alle spalle di via Toledo. «Senza … Continua L'articolo Proteste a Napoli: «Non vogliamo morire né di Covid né di fame» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 27 ottobre 2020) La polizia in assetto antisommossa ai lati di piazza del Plebiscito per impedire al flash mob di trasformarsi in corteo diretto verso la sede della regione Campania, a Santa Lucia. Nuova protesta aieri pomeriggio: davanti Palazzo reale c’era lo spaccato di città che sta scivolando verso la povertà. «Basta spese militari. Se ci chiudi ci paghi» recitava uno degli striscioni. Maria Rosaria gestisce con il marito un bar alla Pignasecca, rione popolare alle spalle di via Toledo. «Senza … Continua L'articolo: «Nonné diné di» proviene da il manifesto.

