Maltempo, oggi allerta arancione in Lombardia e Liguria (Di lunedì 26 ottobre 2020) Su gran parte dell'Italia torna il Maltempo. Nella giornata di lunedì 26 ottobre sono previste piogge intense e venti forti, in particolare sulle regioni del Nord e del Centro. È stata decretata l'allerta arancione in Lombardia e Liguria. L'allerta gialla invece è stata attivata in altre nove regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Sardegna, Umbria e Veneto (LE PREVISIONI DEL 26 OTTOBRE).

