“Lavorare per non morire”, Avellino contro il DPCM e l’Ordinanza 85 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Lavorare per non morire“. E’ questo il grido della città di Avellino che è scesa in piazza per manifestare. Manifestare contro il nuovo DPCM firmato dal Premier Giuseppe Conte, e l‘ordinanza 85 del governatore, Vincenzo De Luca. Commercianti, gestori di centri sportivi, ristoratori, proprietari di bar e pasticcerie e ristoratori si sono ritrovate davanti a Palazzo di Governo, lungo Corso Vittorio Emanuele. E’ stata una manifestazione pacifica. Non si sono registrate tensioni o ingerenze. La richiesta, rivolta a Governo e Regione, è di rivedere le ultime decisioni, abolire la chiusura anticipata alle 18 e al limite riportarla alle 23. E non solo. Permettere ai centri sportivi di riaprire e, se tutto ciò non ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Lavorare per non morire“. E’ questo il grido della città diche è scesa in piazza per manifestare. Manifestareil nuovofirmato dal Premier Giuseppe Conte, e l‘ordinanza 85 del governatore, Vincenzo De Luca. Commercianti, gestori di centri sportivi, ristoratori, proprietari di bar e pasticcerie e ristoratori si sono ritrovate davanti a Palazzo di Governo, lungo Corso Vittorio Emanuele. E’ stata una manifestazione pacifica. Non si sono registrate tensioni o ingerenze. La richiesta, rivolta a Governo e Regione, è di rivedere le ultime decisioni, abolire la chiusura anticipata alle 18 e al limite riportarla alle 23. E non solo. Permettere ai centri sportivi di riaprire e, se tutto ciò non ...

