L’altolà degli infermieri | “Stanno reclutando studenti per fare contact tracing con co co co”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “E’ sconfortante apprendere quanto sta accadendo in seno al dipartimento della Protezione Civile nazionale. Con tanto di annuncio ufficiale, e con tanto di simbolo anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, circola in rete la ricerca di studenti iscritti al terzo anno dei corsi di Laurea in infermieristica, quindi rigorosamente non abilitati ad esercitare la professione, per mettere una toppa alla più volte denunciata e pericolosa carenza di personale nel Ssn. Certo, viene lasciato intendere palesemente che non verranno impiegati ‘al fronte’ per la cura dei malati, ci mancherebbe altro, ma la loro missione, per altro delicatissima, dovrebbe essere quella di affiancare professionisti esperti nel delicato compito del Contact Tracing, ovvero un attento piano di sorveglianza che preveda tracciamenti mirati e finalizzati ad indagini che possano, nel tempo, contribuire ad abbassare gradualmente la curva dei contagi, come già successo con efficacia in altri Paesi”. Esordisce così Antonio De Palma, presidente Nazionale del Nursing Up, sindacato infermieri italiani, nel commentare con “estremo sdegno quanto sta accadendo in queste ore per far fronte all’emorragia di professionisti della sanità che possano garantire un servizio idoneo, in tutti i settori, per la delicata lotta contro la pandemia, prepotentemente riesplosa”.