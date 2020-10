La Francia e l' eterna domanda sull' Islam | è compatibile con una Repubblica laica?

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La decapitazione di Samuel Paty ha riacceso l'angoscia per il pericolo radicale. E rialimenta il dibattito sul rapporto tra lo stato e il cultoNon proteggere la scuola dall'ismo; stato l’inizio della sconfitta per la

Ultime Notizie dalla rete : Francia eterna

L'Espresso

“La questione musulmana in Francia”, è il titolo di un libro del 2015 di Bernard Godard, ex funzionario del ministero dell’Interno, che sottolinea l’emergere di una questione musulmana ...ROMA - Il Grande Raccordo Anulare di Roma va in scena in Cina. Nell'ambito delle celebrazioni della XX Settimana della Lingua Italiana 'L'italiano tra parola e immagine: ...