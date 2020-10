Infortunio Bonucci: nessuna lesione muscolare per il difensore della Juventus (Di lunedì 26 ottobre 2020) Infortunio Bonucci: cosa filtra in vista della sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona. Il comunicato bianconero «Ha accusato un problemino alla coscia, lo aveva già avuto a Kiev, ma non c’erano altre soluzioni e ha stretto i denti. Valuteremo nelle prossime ore». Così Andrea Pirlo su Leonardo Bonucci, uscito dal campo infortunato nel match Juve-Verona. A seguire il comunicato ufficiale della Juve. «Aggiornamento su Leonardo Bonucci: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020): cosa filtra in vistasfida di Champions League trae Barcellona. Il comunicato bianconero «Ha accusato un problemino alla coscia, lo aveva già avuto a Kiev, ma non c’erano altre soluzioni e ha stretto i denti. Valuteremo nelle prossime ore». Così Andrea Pirlo su Leonardo, uscito dal campo infortunato nel match Juve-Verona. A seguire il comunicato ufficialeJuve. «Aggiornamento su Leonardo: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno». Leggi su Calcionews24.com

