Fedez il progetto per sostenere i lavoratori: "Ho bisogno di una mano" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Fedez è ricordo ai social per parlare di un progetto che vuole attuare per sostenere i lavoratori che si occupano del dietro le quinte di concerti ed eventi. Questo appello era già stato avanzato da parte sua, ma sembrerebbe non aver ricevuto il giusto numero di persone con cui dare un aiuto concreto a chi da tempo si trova senza lavoro. Con la situazione di emergenza che stiamo vivendo e l'aumentare dei contagi, la possibilità di poter tornare a fare dei live sembra allontanarsi sempre più. Ma da tempo questo settore è stato messo in stand-by e migliaia di lavoratori sono stati messi in condizione di non saper più come andare avanti. Così il rapper è sbottato sui social condividendo ulteriormente un suo pensiero, leggiamo le sue ...

