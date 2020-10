Covid e influenza, incubo 'terza ondata'. Pregliasco: 'Ospedali a gennaio a rischio collasso' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non solo -19, sta arrivando anche l' stagionale che ogni anno porta con sé 5-6 milioni di ammalati. Ma oggi l'Italia non se li può permettere. La vera sfida quindi è fermare anche questi contagi, ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non solo -19, sta arrivando anche l' stagionale che ogni anno porta con sé 5-6 milioni di ammalati. Ma oggi l'Italia non se li può permettere. La vera sfida quindi è fermare anche questi contagi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid influenza Covid e influenza, incubo terza ondata. Pregliasco: «Ospedali a gennaio a rischio collasso» Il Messaggero COVID. PUGLIESE (UMBERTO I): ORA IN TERAPIA INTENSIVA PAZIENTI GIOVANI

A volte il paziente Covid con sintomi si trova a casa e non sa come gestire ... Che inverno ci aspetta con l’influenza stagionale che sta per arrivare come ogni anno? L’agenzia di stampa Dire ha ...

Otanta contagiati su duecento ospiti, è emergenza in una Rsa a Susa

L’allarme era scattato nel fine settimana quando alcuni degli ospiti avevano accusato qualche sintomo influenzale lieve ... decessi riconducibili al Covid all’interno della struttura.

