Roma, Fonseca: «Smalling assente contro il Milan. Ecco quando torna»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato delle condizioni di Chris Smalling in vista del match contro il Milan. «Sta bene, ma non ancora per giocare domani. Può tornare nella prossima gara di Europa League».

