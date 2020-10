Nuovo Dpcm, si fermano i dilettanti ma non la serie A. Ecco cosa cambia (Di domenica 25 ottobre 2020) Nuovo Dpcm, oggi la firma di Giuseppe Conte, si fermano piscine e palestre ma non la serie A. Ecco i motivi La serie A è salva, ma fino a quando? Nella bozza del Nuovo Dpcm che verrà firmato e ufficializzato in giornata da Giuseppe Conte, si parla ovviamente anche di sport. Tra le novità lo stop a palestre e piscine, oltre alla conferma della sospensione per almeno un mese dei campionati dilettantistici mentre non si fermano gli eventi sportivi a livello nazionale e professionistico. Proseguono sicuramente A, B, C, e probabilmente anche la D (ambito nazionale) anche se gli ultimi dubbi saranno sciolti solo dopo l’ufficialità del Nuovo Dpcm. Aggiornate ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020), oggi la firma di Giuseppe Conte, sipiscine e palestre ma non laA.i motivi LaA è salva, ma fino a quando? Nella bozza delche verrà firmato e ufficializzato in giornata da Giuseppe Conte, si parla ovviamente anche di sport. Tra le novità lo stop a palestre e piscine, oltre alla conferma della sospensione per almeno un mese dei campionatistici mentre non sigli eventi sportivi a livello nazionale e professionistico. Proseguono sicuramente A, B, C, e probabilmente anche la D (ambito nazionale) anche se gli ultimi dubbi saranno sciolti solo dopo l’ufficialità del. Aggiornate ...

