Marco Bocci ha rischiato la vita: “Non si è fermato, è arrivato al cervello” (Di domenica 25 ottobre 2020) Marco Bocci, famoso attore nonché marito della bellissima Laura Chiatti, racconta il suo dramma : “Non si è fermato, è arrivato fino al cervello“ Marco Bocci, Fonte foto: GettyImagesMarco Bocci, famosissimo e molto amato attore nonché marito della splendida Laura Chiatti, qualche tempo fa ha raccontato il suo dramma e come, per un herpes, stava per perdere la vita: “Non si è fermato, è arrivato fino al cervello“. Come sicuramente in moltissimi già sapranno, Marco comincia a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo italiano agli inizi del 2000 quando prende parte alla pellicola ... Leggi su chenews (Di domenica 25 ottobre 2020), famoso attore nonché marito della bellissima Laura Chiatti, racconta il suo dramma : “Non si è, èfino al cervello“, Fonte foto: GettyImages, famosissimo e molto amato attore nonché marito della splendida Laura Chiatti, qualche tempo fa ha raccontato il suo dramma e come, per un herpes, stava per perdere la: “Non si è, èfino al cervello“. Come sicuramente in moltissimi già sapranno,comincia a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo italiano agli inizi del 2000 quando prende parte alla pellicola ...

SMSNEWSOFFICIAL : A Domenica In ospiti Ezio Greggio, Marco Bocci, Francesco Gabbani, Francesca Manzini. Nella puntata talk su Papa Fr… - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: CS_A Domenica In su Rai1 Ezio Greggio, Marco Bocci, Francesco Gabbani - MusicStarStaff : CS_A Domenica In su Rai1 Ezio Greggio, Marco Bocci, Francesco Gabbani - ssndrmrs1223 : RT @SimoneMoriOff: Scegliete tra Luca e Marco. Non sono ammesse risposte del tipo : tutti e due! #Argentero #Bocci - Teleblogmag : Ecco ospiti e argomenti del pomeriggio domenicale di Rai Uno. Iscriviti al nostro canale Telegram!… -