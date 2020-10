LIVE F1, DIRETTA GP Portogallo 2020: succede di tutto nel primo giro, piove a Portimao! Sainz primo sulle Mercedes! (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7/66 Hamilton supera con facilità Sainz in rettilineo con un Sainz in crisi di gomme, ora tocca a Verstappen. 6/66 Le gomme medie inizia a dare una mano, Leclerc passa Ricciardo ed è settimo alla caccia di Raikkonen 6/66 Bottas supera di potenza Sainz in rettilineo, Anche Hamilton insidia lo spagnolo, con Verstappen in scia 5/66 Verstappen riesce a liberarsi di Norris e si mette alla caccia delle Mercedes con la soft! 5/66 Sainz prosegue in vetta, la pioggia ha cessato (c’era solo nel T2) con Bottas in zona DRS, Hamilton a 8 decimi, quindi Norris a 3.8 inseguito da Verstappen 4/66 Proviamo a fare ordine! Sainz guida con 1.0 su Bottas, poi Hamilton in scia, quarto Norris tallonato da Verstappen quindi un ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7/66 Hamilton supera con facilitàin rettilineo con unin crisi di gomme, ora tocca a Verstappen. 6/66 Le gomme medie inizia a dare una mano, Leclerc passa Ricciardo ed è settimo alla caccia di Raikkonen 6/66 Bottas supera di potenzain rettilineo, Anche Hamilton insidia lo spagnolo, con Verstappen in scia 5/66 Verstappen riesce a liberarsi di Norris e si mette alla caccia delle Mercedes con la soft! 5/66prosegue in vetta, la pioggia ha cessato (c’era solo nel T2) con Bottas in zona DRS, Hamilton a 8 decimi, quindi Norris a 3.8 inseguito da Verstappen 4/66 Proviamo a fare ordine!guida con 1.0 su Bottas, poi Hamilton in scia, quarto Norris tallonato da Verstappen quindi un ...

