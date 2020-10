In Lombardia contagi record e 51 morti Bergamo in aiuto aumenta i posti letto (Di domenica 25 ottobre 2020) Anche sabato 24 ottobre si è sfiorata la soglia dei 5.000 nuovi positivi, 57 nella nostra provincia (e 2 decessi) . Più posti all’Asst Bg Est e nella Terapia intensiva del «Papa Giovanni». Ma si devono rimodulare le attività ordinarie. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 ottobre 2020) Anche sabato 24 ottobre si è sfiorata la soglia dei 5.000 nuovi positivi, 57 nella nostra provincia (e 2 decessi) . Piùall’Asst Bg Est e nella Terapia intensiva del «Papa Giovanni». Ma si devono rimodulare le attività ordinarie.

