Il Paradiso delle Signore anticipazioni settimanali dal 26 al 30 ottobre: Luciano se ne va di casa (Di domenica 25 ottobre 2020) Le anticipazioni della quinta settimana di settembre de Il Paradiso delle Signore raccontano che la Caffetteria è riuscita a ottenere anche grazie a Federico la fornitura di pasticcini per il Circolo presieduto ancora da Adelaide. L’occasione giusta è per festeggiare la riapertura della Banca Guarnieri. Un’occasione dove Adeliade nota il forte legame tra Umberto e Federico, mentre il padre di Cosimo propone un affare al commendatore. Luciano decide di riprendersiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 ottobre 2020) Ledella quinta settimana di settembre de Ilraccontano che la Caffetteria è riuscita a ottenere anche grazie a Federico la fornitura di pasticcini per il Circolo presieduto ancora da Adelaide. L’occasione giusta è per festeggiare la riapertura della Banca Guarnieri. Un’occasione dove Adeliade nota il forte legame tra Umberto e Federico, mentre il padre di Cosimo propone un affare al commendatore.decide di riprendersiArticolo completo: dal blog SoloDonna

_Valealizzi_ : 11. Adelaide di Sant'Erasmo (Il paradiso delle signore) - _Valealizzi_ : 10. Cosimo Bergamini (Il paradiso delle signore) - pietro_parisi82 : @queenmarii1993 @CiaoComodino_ @MasterAb88 Le condizioni sono diverse! Non ha davvero senso paragonare i dati di og… - _Valealizzi_ : 9. Federico Cattaneo (Il paradiso delle signore) Non ho trovato una gif sorry - _Valealizzi_ : 8. Riccardo Guarnieri (Il paradiso delle signore) -