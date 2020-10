I colori del riscatto | la mostra di Van Gogh a Padova supera malelingue e pandemie | ecco il vero volto dell’uomo e dell’artista secondo Goldin

(Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo tre anni di latitanza dalle scene, il celebre curatore Marcotorna a far parlare di sé: l’occasione sono i 25 anni d’attività di Linea d’Ombra, la società da lui fondata nel 1996 che è ormai un’autorità nell’organizzazione di mostre in Italia, premiata da oltre undici milioni di visitatori e dalle consolidate relazioni con oltre mille musei prestatori in tutto il mondo. Ad attendere il ritorno del curatore trevigiano c’erano schiere di visitatori innamorati del suo modo appassionato di raccontare la pittura, e allo stesso tempo orde fameliche di detrattori che gridano da anni alle mostre-panettone e attira-pubblico. Marcopandemia econ restrizioni anti-contagio e ingressi con il contagocce, inaugurando con un ...

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi Arthur Rimbaud. Da quando iniziò a scrivere s'intuì che avrebbe cambiato il modo di fare poesia con… - Eurosport_IT : I colori più belli del mondo. #Giro | #EurosportCICLISMO - MonicaCirinna : Le piazze d’Italia si tingono ancora dei colori arcobaleno, mentre la destra sta chiedendo il rinvio del #ddlZan st… - roxfav06 : RT @ferraralberto: I colori dell’autunno ti vestano di speranza, ti aprano il cuore. Memorizza ciò che i tuoi occhi riescono a vedere e por… - alinatede : RT @visit_lazio: E’ arrivato l’Autunno, tra le speciali cose da fare bisogna assolutamente mettere il foliage l’ultimo incantevole spettaco… -

Ultime Notizie dalla rete : colori del

Il Fatto Quotidiano

Qualcuno aveva anche avanzato l’idea di rimuoverlo del tutto, tanto a cosa poteva mai servire ... in tutti i suoi maestosi colori ...Se non fosse abbastanza esclusivo tutto ciò, oltre alle cinque versioni disponibili, la sesta è disponibile in concessionaria in edizione speciale: richiama i colori del casco di Ayrton (€465). Idea ...