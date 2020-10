DPCM cinema e teatri chiusi | restano aperti i musei La conferma di Conte in conferenza stampa

matteosalvinimi : Chiudere attività come palestre, cinema e teatri che negli ultimi mesi hanno investito tanto per adeguare gli stand… - matteosalvinimi : 'Ci avete tolto il respiro'. Significative le parole accorate di Rossella Brescia. È assurdo bollare cultura e spet… - Rinaldi_euro : Il leghista Borghi randella Franceschini su cinema e teatri: 'Che ci stai a fare...' - cristianoturato : RT @GrazyBell: Senza cultura, l'anima muore. @Libreriamo #teatri #cinema #concerti #wemakeevents #facciamoeventi #bauliinpiazza #libreria… - AntoDiMario : RT @UILofficial: #Bombardieri: Il DPCM è sbagliato.Abbiamo firmato un protocollo importante che identifica criteri di sicurezza.Perché rist… -

Ultime Notizie dalla rete : DPCM cinema

Decreti illogici e dannosi contro i quali siamo pronti a batterci in Parlamento e nelle piazze». E poi: «Conte ha definito bar, ristoranti, cinema e teatri attività “sacrificabili”. Non so cosa ...Uscire la sera per andare al ristorante, cinema o teatro significa prendere mezzi pubblici ... adottare misure meno stringenti di quelle contenute nel Dpcm del 25 ottobre sarebbe stato inutile: “Ora è ...