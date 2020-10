Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ballano su un letto. E la battuta volgare di Guillelmo Mariotto fa infuriare il pubblico (Di domenica 25 ottobre 2020) Non hanno avuto scelta. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, per poter prendere parte alla puntata di sabato sera di Ballando con le Stelle, hanno dovuto ripiegare un un ballo “diverso”. Il passo a due è su un letto, causa infortunio dell’ex di Matteo Salvini, e la complicità tra i due non passa di certo inosservata. Ma è nel momento del commento “tecnico” dei giudici che qualcosa va storto. Tutti si complimentano per il sentimento e l’interpretazione di maestro e allieva, superiore addirittura a quella di altre coppie che hanno potuto ballare davvero. Ma a far andare su tutte le furie i telespettatori è la battuta volgare di Guillermo Mariotto, l’ultimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Non hanno avuto scelta., per poter prendere parte alla puntata di sabato sera dicon le, hanno dovuto ripiegare un un ballo “diverso”. Il passo a due è su un, causa infortunio dell’ex di Matteo Salvini, e la complicità tra i due non passa di certo inosservata. Ma è nel momento del commento “tecnico” dei giudici che qualcosa va storto. Tutti si complimentano per il sentimento e l’interpretazione di maestro e allieva, superiore addirittura a quella di altre coppie che hanno potuto ballare davvero. Ma a far andare su tutte le furie i telespettatori è ladi Guillermo, l’ultimo ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ??Torneo #BallandoConTe ?? Sostieni #GiovanniLupi e #LiviaNulli con un ?? #BallandoConLeStelle - micaela41663414 : @ElisaIsoardi @Ballando_Rai Ti seguo da sempre! Tranne per un periodo... Adesso ti seguo di nuovo con grane ammiraz… - gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno , @Ballando_Rai @milly_carlucci , @paolobelliswing , @albmatano , #GianniIppoliti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Le pagelle di Ballando con le stelle, 2 alla dialettica di Razzi, lode al ballerino di 99 anni Corriere della Sera Ballando con le stelle, rissa in diretta tra Gilles Rocca e Guillermo Mariotto. "Guardami", e tocca il petto. La Carlucci li separa

Gilles Rocca affronta a muso duro il giudice Guillermo Mariotto, avvicinandosi e arrivando quasi al contatto fisico. A Ballando con le stelle va in onda una scena surreale che lascia di sasso Milly ...

Diletta Leotta, l’ex confessa: “Ecco cosa provo per lei”

L'ex fidanzato di Diletta Leotta torna a parlare dei sentimenti che prova per lei: possibile ritorno dell'amore tra i due ...

Gilles Rocca affronta a muso duro il giudice Guillermo Mariotto, avvicinandosi e arrivando quasi al contatto fisico. A Ballando con le stelle va in onda una scena surreale che lascia di sasso Milly ...L'ex fidanzato di Diletta Leotta torna a parlare dei sentimenti che prova per lei: possibile ritorno dell'amore tra i due ...